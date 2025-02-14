Путин предложил простимулировать ускоренный запуск ИЖС с эскроу-счетами

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал российским регионам изучить возможность создания условий для ускоренного запуска проектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счетов.
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