Путин: РФ и Киргизия продолжат работать в целях развития сотрудничества

РИА Новости/Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что страны продолжат работать в целях развития сотрудничества, интеграции в Евразии и обеспечения безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.