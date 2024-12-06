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Путин: РФ и Киргизия продолжат работать в целях развития сотрудничества

Путин: РФ и Киргизия продолжат работать в целях развития сотрудничества

РИА Новости/Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с днем рождения, отметив, что страны продолжат работать в целях развития сотрудничества, интеграции в Евразии и обеспечения безопасности, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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