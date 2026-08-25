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Татар-информ

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Дамир Каримуллин возглавил совет директоров АО «КМПО»

Дамир Каримуллин возглавил совет директоров АО «КМПО»

Дамир Каримуллин возглавил совет директоров КМПО Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Дамир Каримуллин возглавил совет директоров «Казанского моторостроительного производственного объединения» (КМПО), информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе предприятия.

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