«Вест Хэм» попытается подписать защитника «Бернли» Тарковски в январе

«Вест Хэм» интересуется защитником «Бернли» Джеймсом Тарковски, сообщает The Sun. По информации источника, «молотобойцы» попытаются подписать 29-летнего англичанина за 7 миллионов фунтов, при этом «Бернли» намерен выручить за футболиста больше, но рискует потерять его по истечении контракта летом 2022 года.