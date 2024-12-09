Закулисье инвестиционных обманов: Как ФСБ вышло на след международной сети

По версии ФСБ, сеть действовала в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, скрывающегося в Лондоне и заочно арестованного российским судом в ноябре по обвинению в крупном мошенничестве.
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