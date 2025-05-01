NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 576.28 устраняющий многочисленные ошибки в играх и приложениях на RTX 50Драйверы не включают в себя никаких новых оптимизаций для конкретных игр, но поставляются с множеством исправлений ошибок, связанных с играми и приложениями, для GeForce RTX 50-й серии Blackwell.