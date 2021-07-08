Гопницы на пенсии: две бабушки заплевали шелухой детскую площадку

В соцсетях Уссурийска поведение двух пенсионерок стало достоянием общественности. По информации жителей района Доброполье, женщины щелкали семечки на детской площадке, разбросав шелуху вокруг скамейки.
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