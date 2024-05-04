Рассказ о человек, который весь в шрамах

Артур Ефремов, которого в Ярославле многие помнят по годам его работы руководителем муниципалитета, мы говорили о его последней волонтерской поездке в боевые порядки СВО, организованной «Ярославским братством», которое возглавляет предприниматель Алексей Яшин.