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Психолог Фахрутдинова назвала замалчивание проблем ради внешнего спокойствия одной из главных ошибок семейных конфликтов

Психолог Фахрутдинова назвала замалчивание проблем ради внешнего спокойствия одной из главных ошибок семейных конфликтов

Семейный психолог Екатерина Фахрутдинова рассказала «Известиям» о распространенных ошибках, которые совершают пары при попытках избежать семейных конфликтов.

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