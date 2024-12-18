Что подарить девочке 10 лет на Новый год? Топ идей для новогодних подарков

Согласно результатам исследования «Яндекс Маркета» и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), девочкам на Новый год чаще всего дарят кукол, мягкие игрушки, наборы для творчества и экспериментов.
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