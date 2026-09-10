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Татар-информ

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Белозеров продавил трансфер Батракова в «Галатасарай» вопреки позиции Ротенберга

Белозеров продавил трансфер Батракова в «Галатасарай» вопреки позиции Ротенберга

Фото: fclm.ru Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, раскрыл детали перехода футболиста и объяснил, чья позиция стала решающей.

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