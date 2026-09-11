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«Очень циничное сравнение»: Яна Поплавская осудила Ларису Долину за сравнение с Магдалиной

«Очень циничное сравнение»: Яна Поплавская осудила Ларису Долину за сравнение с Магдалиной

Яна Поплавская резко отреагировала на высказывание Ларисы Долиной о самой себе. Актрису смутило, что певица позволила себе сравнение с Марией Магдалиной — ученицей Христа и прославленной святой.

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