Средняя скорость на загрузку в ШПД-сетях в Москве составила 124,4 Мбит/сек

Средняя скорость на загрузку в сетях широкополосного доступа в интернет (ШПД) пяти крупнейших провайдеров Москвы в первой половине 2024 года составила 124,4 Мбит/сек, следует из результатов исследования ИАА TelecomDaily.
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