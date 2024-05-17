Подагра: симптомы, группы риска, лечение 

На эти вопросы ответила телеканалу «Доктор» врач-ревматолог Дарья Кусевич. Подагра: что это такое Подагра — это обменная патология организма, заболевание, которое возникает в результате повышения уровня мочевой кислоты в крови.
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