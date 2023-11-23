США вместе с посредниками поддержат реализацию сделки Израиля и ХАМАС

Соединенные Штаты, Египет, Израиль и Катар договорились о сотрудничестве в деле реализации соглашения, достигнутого с палестинским радикальным движением ХАМАС, по освобождению удерживаемых боевиками заложников.
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