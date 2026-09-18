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Венгрия готовится отказаться от российского газа, снизить закупки нефти в РФ и прекратить строительство АЭС «Пакш-2»

Венгрия готовится отказаться от российского газа, снизить закупки нефти в РФ и прекратить строительство АЭС «Пакш-2»

Правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром готово прекратить использование российского газа к октябрю 2027 года — сроку, установленному Европейским союзом.

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