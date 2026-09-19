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Ресторан «Бахор» в Нижнекамске закрыли из-за кишечной палочки

Ресторан «Бахор» в Нижнекамске закрыли из-за кишечной палочки

НИЖНЕКАМСК, 19 сентября, ФедералПресс. В Нижнекамске приостановили деятельность ресторана «Бахор» из-за найденных бактерий кишечной палочки и связанной с ними угрозы для жизни и здоровья посетителей.

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