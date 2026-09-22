Цены на маргарин попали под контроль ФАС

Поводом стали обращения отраслевых объединений и заметный рост закупочных цен на масложировую продукцию ФАС России анализирует деятельность крупных производителей промышленного маргарина для хлебопекарной отрасли, чтобы оценить оптовые цены на их продукцию, сообщили в службе РИА Новости.