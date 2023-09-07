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Общий подход по Украине: страны G20 согласовали позицию перед саммитом

Общий подход по Украине: страны G20 согласовали позицию перед саммитом

Общий подход по Украине: страны G20 согласовали позицию перед саммитом Евгения КомароваЧлены G20 достигли единого подхода в отношении конфликта вокруг Украины, согласно источнику из Франции.

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