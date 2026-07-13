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Мама Костылевой: «У Лены очень спокойная психика, мы сделали из нее бойца в детстве. Для нее каждый старт – это праздник»

Ирина Костылева , мама 14-летней фигуристки Елены Костылевой , рассказала о настрое дочери на старты.

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