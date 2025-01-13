Пленный украинец рассказал об интересе инструкторов НАТО к опыту боевиков

Инструкторы НАТО сами пытаются «учиться» у военных гостей с Украины, а не только обучают несовременным методам ведения боя украинцев на своих военных базах, российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник, лично прошедший такую подготовку в Великобритании и Франции.