Театр абсурда
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Театр абсурда

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Из бойкой народницы в сговорчивую марионетку: почему Надежду Кадышеву называют жертвой собственных мужчин

Из бойкой народницы в сговорчивую марионетку: почему Надежду Кадышеву называют жертвой собственных мужчин

Avia.pro - СМИ 1 июня советской и российской фолк-певице исполняется 66 лет. К сожалению, этот день рождения Надежда Кадышева вряд ли отметит в спокойной обстановке, ведь на кону честь ее семьи.

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