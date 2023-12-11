В Новосибирской области после аварии восстановили отопление в посёлке Линёво

Жилые дома и соцобъекты остались на прошлой неделе без отопления в лютые морозы.В посёлке Линёво в Искитимском районе Новосибирской области восстановили отопление в жилых домах и социальных объектах после коммунальной аварии, которая случилась в лютые морозы на прошлой неделе.
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