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В Новосибирской области после аварии восстановили отопление в посёлке Линёво

В Новосибирской области после аварии восстановили отопление в посёлке Линёво

Жилые дома и соцобъекты остались на прошлой неделе без отопления в лютые морозы.В посёлке Линёво в Искитимском районе Новосибирской области восстановили отопление в жилых домах и социальных объектах после коммунальной аварии, которая случилась в лютые морозы на прошлой неделе.

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