Разгадка ледяной тайны рождения Нептуна и других объектов за его пределами

Первые в своем роде наблюдения выявили состав двух ледяных астероидов на краю Солнечной системы. Край нашей Солнечной системы отличается от других ее мест, и правила, управляющие формированием и взаимодействием тел там, скорее всего, тоже будут другими.
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