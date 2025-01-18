💥🎥Кадры последствий точного поражения ПВД противника, где также был уничтожен бронеавтомобиль "Козак" боевиков ВСУ🔥 #ВСУ #Прилет #ПВД #Козак #Украина.
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💥🎥Кадры последствий точного поражения ПВД противника, где также был уничтожен бронеавтомобиль "Козак" боевиков ВСУ🔥 #ВСУ #Прилет #ПВД #Козак #Украина.
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