Новых обрушений не было: администрация Боровского округа прокомментировала жалобы жильцов разваливающегося дома

В администрации уточнили, что обрушение потолка в доме №15 на улице Гагарина в Балабаново не новое, а давно существующее, просто ранее было скрыто подвесным потолкомАдминистрация Боровского округа прокомментировала материал "Калужских новостей" о жалобах жильцов дома №15 по улице Гагарина в Балабаново на новое обрушение потолка.