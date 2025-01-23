Ветврач из Богучарского района попался на получении взяток

о предварительным данным, в период с июня 2019 года по май 2021 года подозреваемый, занимая должность ветеринарного врача в противоэпизоотическом отделе Богучарской районной станции по борьбе с болезнями животных, получил от двух индивидуальных предпринимателей незаконное денежное вознаграждение.
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