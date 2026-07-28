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The Eurasia Daily news agency

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These eyes can't lie: Zelensky and Netanyahu are seen together at Graham's funeral*

These eyes can't lie: Zelensky and Netanyahu are seen together at Graham's funeral*

Vladimir Zelensky and Netanyahu are seen together at the funeral of Senator Graham❶. Now the head of the Kiev regime and the Prime Minister of Israel are in the National Cathedral of Washington, where the coffin with the body of Lindsey Graham was delivered❶.

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