Автор: Александр Дугин Приглашение корейских военных для участия в операции по освобождению Курской области от вторгшихся террористов прекрасное решение.
Корейцы в Курской области — это мудрое решение
Комментарии
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Алекс Сэм
А вы уважаемый Икрам думаете наши этого ещё не сделали?
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23 час.
Роман
Давно пора реализовать договор о взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран!!!
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23 час.
Андрей Булуков
Вот чего весь "цивилизованный мир, живущий по понятиям" и боится: это ж коли Корея поможет России, то и Россия в долгу не останется!" А как тогда порядок наводить на востоке?!!!
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23 час.
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