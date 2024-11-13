Корейцы в Курской области — это мудрое решение

А вы уважаемый Икрам думаете наши этого ещё не сделали?

Давно пора реализовать договор о взаимной военной помощи в случае нападения на одну из стран!!!

Андрей Булуков

Вот чего весь "цивилизованный мир, живущий по понятиям" и боится: это ж коли Корея поможет России, то и Россия в долгу не останется!" А как тогда порядок наводить на востоке?!!!