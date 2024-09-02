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Упавшее из-за непогоды дерево убило 63-летнюю женщину

Упавшее из-за непогоды дерево убило 63-летнюю женщину

Женщина погибла в результате падения дерева на границе австралийских штатов Нового Южного Уэльса и Виктории, когда суровая погодная система принесла разрушительные ветры на юго-восток Австралии, пишет The Guardian.

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