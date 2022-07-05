Аргументы недели

98 159 подписчиков

Представительство ДНР в СЦКК: украинские военные выпустили 15 снарядов натовского калибра по Донецку

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в СЦКК во вторник сообщило, что украинские военные за полчаса обстреляли в республике населенный пункт Новоселовка, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх