Жителей Подмосковья предупредили о новой схеме мошенничества с посылками

Жителям Московской области рассказали о новой схеме мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников «Почты России» и пытаются получить доступ к онлайн-банку или к аккаунту госуслуг потенциальной жертвы.
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