Президент Абхазии Бжания высказался об участии в Союзном государстве

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве и рассматривает участие в Союзном государстве вместе с Россией и Белоруссией как соответствующее внешнеполитическим целям республики.
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