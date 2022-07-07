Авито Работа поделилась итогами второго квартала 2022 года

Авито Работа подвела итоги второго квартала 2022 года, сообщает пресс-служба компании. Так, согласно отчету во втором квартале наибольшая доля вакансий на платформе пришлась на группы профессий "Производство, сырье, с/х" и "Продажи" - по 18%.