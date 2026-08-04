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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Витолиньш продлил контракт со сборной Латвии на год. Экс-ассистент Знарка работает с командой с 2021-го

Федерация хоккея Латвии (ФХЛ) сообщила о продлении контракта на год с главным тренером национальной команды Харийсом Витолиньшем .

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