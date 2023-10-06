Помощи Украине больше не будет: В США раскрыт тайный сговор - источник

Политический обозреватель из США заявил, что помощи Украине больше не будет.Ранее занимавший пост старшего советника президента США по политическим и стратегическим вопросам при Дональде Трампе, американский политический обозреватель Стив Бэннон заявил, что Киеву больше не стоит ждать "помощи" от Запада.
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