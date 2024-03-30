Чудовищный по своей жестокости теракт, совершенный 22 марта 2024 года в ТРЦ «Крокус Сити Холл» несколькими выходцами из Таджикистана, требует пересмотра всей миграционной политики России в отношении стран Средней Азии.
Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
У нас же либеральное государство со всеми вытекающими последствиями.
Ответить
17 час.
Валентина смольникова
Лучше поздно, чем никогда.
Ответить
17 час.
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Да ничего не измениться. Путин и ГД, не примут жестких мер по миграционной политике, тк не захотят портить отношения с странами Средней Азии и Кавказа. Поэтому, наши возмущения, для них, это только эмоции.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии