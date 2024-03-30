Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

У нас же либеральное государство со всеми вытекающими последствиями.

Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu

Да ничего не измениться. Путин и ГД, не примут жестких мер по миграционной политике, тк не захотят портить отношения с странами Средней Азии и Кавказа. Поэтому, наши возмущения, для них, это только эмоции.