Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 835 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Это ложное утверждение,от начала,до конца... ,аксиома,человек воплощается(рождается) для обучения,оно(обучение,для ду...Россия – страна б...
  • Василий Топчий
    Кто смеялся, а кто и сочувствовал.Санкции потерпели...
  • Михалыч
    Насчет пункта №1 - о переработке - это пока только начало.Россия – страна б...

Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Почему исламистам-радикалам в России проще, чем в Средней Азии

Чудовищный по своей жестокости теракт, совершенный 22 марта 2024 года в ТРЦ «Крокус Сити Холл» несколькими выходцами из Таджикистана, требует пересмотра всей миграционной политики России в отношении стран Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
igor kim
У нас же либеральное государство со всеми вытекающими последствиями.
Ответить
17 час.
Валентина смольникова
Лучше поздно, чем никогда.
Ответить
17 час.
Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
Да ничего не измениться. Путин и ГД, не примут жестких мер по миграционной политике, тк не захотят портить отношения с странами Средней Азии и Кавказа. Поэтому, наши возмущения, для них, это только эмоции.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх