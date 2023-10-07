Четыре агрессивные магнитные бури октября 2023 года: что ожидать и как подготовиться Елена ГалицкаяОктябрь 2023 года обещает быть периодом значительных магнитных бурь, которые будут оказывать влияние на нашу планету.
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