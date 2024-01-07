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«Отважные» поздравляют всех православных с «Рождеством Христовым» (ВИДЕО)

«Отважные» поздравляют всех православных с «Рождеством Христовым» (ВИДЕО)

Группировка «Отважных» поздравляют всех православных людей с «Рождеством Христовым». «Жители Украины! В этот светлый христианский праздник вспомните о нашем общем прошлом и подумайте о совместном будущем».

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