Токсичный Интернет — угроза нацбезопасности

В России необходимо предпринимать срочные меры для того, чтобы не упустить окончательно молодёжную аудиторию, а всё необходимое для создания собственных технологий в стране есть, считает предприниматель и известный IT-специалист Игорь Ашманов.
В России необходимо предпринимать срочные меры для того, чтобы не упустить окончательно молодёжную аудиторию, а всё необходимое для создания собственных технологий в стране есть, считает предприниматель и известный IT-специалист Игорь Ашманов.
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