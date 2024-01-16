В Госдуме создали инициативу для волонтеров СВО

Депутаты Госдумы РФ разработали инициативу, касающуюся волонтеров специальной военной операции. Волонтерам в любой области зачастую приходится тяжело, и волонтеры специальной военной операции испытывают массу затруднений в своей деятельности.
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