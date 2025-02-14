Что США на самом деле нужно от переговоров с РФ по Украине. 🔺Американцы при обсуждении условий даже не мира, а разговоров о мире ведут себя как люди с биполярным расстройством в стадии мании.
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Что США на самом деле нужно от переговоров с РФ по Украине. 🔺Американцы при обсуждении условий даже не мира, а разговоров о мире ведут себя как люди с биполярным расстройством в стадии мании.
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