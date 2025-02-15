Туляков предупредили об ухудшении погоды. По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 вечера 15 февраля и до вечера 16 февраля местами ожидается снег, на дорогах — гололедица, порывы ветра до 10 метров в секунду.
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