Туляков предупредили об ухудшении погоды. По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21:00 вечера 15 февраля и до вечера 16 февраля местами ожидается снег, на дорогах — гололедица, порывы ветра до 10 метров в секунду.