Медведчук: Украина Зеленского стала для Трампа нерентабельным активом

Президент США Дональд Трамп понимает, что американская экономика не выдержит бесконечного финансирования боевых действий на Украине, поэтому хочет как можно скорее разобраться с этим нерентабельным активом.
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