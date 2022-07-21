Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Клэй Томпсон после получения приза «Возвращение года»: «Каждый день читал книгу Кобе Брайанта»

Клэй Томпсон после получения приза «Возвращение года»: «Каждый день читал книгу Кобе Брайанта»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон стал обладателем приза «Возвращение года» по версии ESPY. Во время своей речи пропустивший два с половиной сезона из-за травм Томпсон отдал должное покойной легенде «Лейкерс» Кобе Брайанту.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх