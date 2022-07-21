Клэй Томпсон после получения приза «Возвращение года»: «Каждый день читал книгу Кобе Брайанта»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон стал обладателем приза «Возвращение года» по версии ESPY. Во время своей речи пропустивший два с половиной сезона из-за травм Томпсон отдал должное покойной легенде «Лейкерс» Кобе Брайанту.