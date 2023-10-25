Самые необычные находки таможенников

Сегодня, 25 октября, отмечается День таможенника Российской Федерации. Причем праздник, оказывается, давний — именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских».