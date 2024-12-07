МО РФ: силы ПВО сбили 4 БПЛА в Белгородской, Астраханской и Воронежской областях

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшую ночь уничтожили и перехватили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями.
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