Шерки сделал дубль в игре с «Кристал Пэлас». В прошлом матче вингер отдал два голевых паса

Райан Шерки оказывает значительное влияние на игру «Манчестер Сити» в этом сезоне. Сегодня вингер вышел на матч с «Кристал Пэлас» во 2-м туре АПЛ в стартовом составе и сумел забить на 54-й и 59-й минутах.