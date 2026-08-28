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Шерки сделал дубль в игре с «Кристал Пэлас». В прошлом матче вингер отдал два голевых паса

Райан Шерки оказывает значительное влияние на игру «Манчестер Сити» в этом сезоне. Сегодня вингер вышел на матч с «Кристал Пэлас» во 2-м туре АПЛ в стартовом составе и сумел забить на 54-й и 59-й минутах.

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