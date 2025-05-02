Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию из-за статуса иноагента у Галкина*

С 2 мая в России вступают в силу новые нормы закона об иностранных агентах: хотя певица и актриса Кристина Орбакайте формально не имеет такого статуса, ее положение может серьезно измениться — все из-за семейных связей.
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