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Царьград

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Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию из-за статуса иноагента у Галкина*

Кристине Орбакайте могут запретить въезд в Россию из-за статуса иноагента у Галкина*

С 2 мая в России вступают в силу новые нормы закона об иностранных агентах: хотя певица и актриса Кристина Орбакайте формально не имеет такого статуса, ее положение может серьезно измениться — все из-за семейных связей.

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