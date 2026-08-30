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Пятый канал

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Двое погибли, 12 ранены: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Двое погибли, 12 ранены: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о последствиях ракетного удара по областному центру.

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